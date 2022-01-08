РИАМО - 8 янв. Вслед за Рождеством Христовым в православном мире отмечают еще один очень важный праздник – Собор Пресвятой Богородицы. А еще 8 января имеет значение для истории самого календаря.

Собор Пресвятой Богородицы

8 января принято обращаться с благодарственными песнями и хвалебными словами к Богоматери, родившей Спасителя. Именно это является поводом чествовать Пресвятую Деву и приносить ей подарки.

Собор в названии праздника говорит о том, что в этот день совершается общее (соборное) празднование и других близких к Христу и его матери лиц. Например, святого Иакова – брата Господня. Он вместе с отцом сопровождал Матерь Божию и младенца Иисуса при бегстве в Египет.

День повитух

Праздник чествования Богоматери совпадает еще с одним важным для материнства днем. На Руси 8 января отмечали бабий праздник или праздник каш, когда славили рожениц и повивальных бабок.

Женщины и дети в этот день, относя в церковь пироги для матери Христа, обязательно заходили с подарками к повитухам, помогавшим им в родах. Их чтили и уважали в любой деревне.

Важным было 8 января и для юных девушек, именно с него, а не с Рождества (как сейчас ошибочно думают многие), и начинали гадать. Вопросы девичьих гаданий касались смерти, урожая и конечно свадьбы. Обряды сопровождались специальными песнями и проводились в полной тишине. Гадать разрешалось до самого Крещения – 19 января.

Издание «Брюсова календаря»

8 января 1709 года в Москве под руководством сподвижника Петра I Якова Брюса был издан знаменитый календарь-справочник. Ученый собрал воедино все свои познания и создал справочник, в котором можно было узнать даты церковных праздников, святцы, информацию о движении планет и фазах Луны.

В народе его так и назвали – Брюсов календарь. Популярным он стал очень быстро, по нему узнавали все: погоду, вероятность стихийных бедствий, даже собственную судьбу. Его дорабатывали и снова печатали при Елизавете Петровне.

С легкостью его смогут вспомнить хозяйки, занимающиеся ежегодными посадками. Именно в Брюсовом календаре указано, когда и что сеять, сажать и убирать с грядки.

День распространения микробов радости

сайт мэра Москвы

У жителей США на каждый день календаря найдется свой оригинальный праздник. Так, 8 января в штатах принято праздновать День распространения микробов радости.

Идея своеобразного праздника пришла в голову жительнице штата Нью-Уорк Джоан Уайт. В 1981 году барышня уверилась, что удовольствие «заразно» и им можно наградить другого человека. Мировоззрение одной женщины, активно рассылавшей всем открытки и письма, дарившей свое хорошее настроение, смогло повлиять на жителей разных государств и сделать праздник популярным.

В этот день принято дарить аксессуары и мелочи, связанные с тематикой радости. Этом могут быть футболки с яркими принтами, открытки или сувениры – все, где может остаться «микроб радости».​