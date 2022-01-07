РИАМО - 7 янв. Погода в столице постепенно меняется в сторону похолодания. Синоптики прогнозируют морозы до минус 20 градусов. Самым холодным днем следующей недели станет среда, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Морозы придут в столицу уже в понедельник, столбики термометров опустятся до минус 9-7 градусов, во вторник - до минус 13-8 градусов. Ночью в среду температура воздуха составит минус 19-14 градусов, а днем – минус 16-11 градусов.

Похолодание будет сопровождаться облачной погодой и гололедицей.

Грядущие выходные еще порадуют москвичей комфортной температурой. В субботу ожидается минус 8-6 градусов, в воскресенье – минус 6-4 градуса. Это характерные для российской зимы значения. Сильных снегопадов в выходные не будет.

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