РИАМО - 7 янв. В ночь на 8 января температура воздуха в столице составит минус 11-9 градусов, днем – минус 6-4 градуса. В городе ожидается гололедица и сильный ветер, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Ночью в столице может пройти небольшой снег. Западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.

К утру ветер немного стихнет, однако неблагоприятная ситуация из-за гололедицы сохранится. Москвичей просят соблюдать осторожность, не спешить и надевать подходящую обувь.

Предупреждения о неблагоприятных погодных условиях, по данным Гидрометцентра России, сохранится до 00:00 9 января.