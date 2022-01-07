РИАМО - 7 янв. Крупный пожар, вспыхнувший на складе в Химках, удалось локализовать на площади 2,8 тыс. квадратных метров. В нежилом строении хранились продукты питания, а также располагался магазин лакокрасочных материалов, сообщает ГУ МЧС по Московской области.

Сообщение о возгорании в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило в 14:05. К моменту прибытия на объект пожарных наблюдалось горение на площади 2 тыс. «квадратов».

К 16:30 огонь распространился и площадь пожара составила 2,7 тыс. «квадратов». В тушении огня задействовали 69 специалистов и 20 единиц техники.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.