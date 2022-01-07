РИАМО - 7 янв. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов вести диалог с Россией по контролю над вооружением. Однако НАТО продолжит укреплять оборону стран-участниц западного блока, сообщает Федеральное агентство новостей.

«НАТО готова вести диалог с Россией по контролю над вооружениями, как ядерными, так и обычными, но обязательства должны быть обоюдными», — подчеркнул Столтенберг.

Основой своего заявления он назвал принцип, по которому каждое государство вольно выбирать свои оборонные союзы. Идти с РФ на компромисс альянс не планирует.

12 января запланировано проведение Совета Россия-НАТО, на котором будут обсуждаться вопросы, вызывающие опасение у стран альянса.