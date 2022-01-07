РИАМО - 7 янв. Специалисты «Роскосмоса» намерены создать электростанцию, которая позволит передавать энергию Солнца на Землю. Предполагается, что так можно будет обеспечить альтернативной электроэнергией труднодоступные районы планеты, сообщает Федеральное агентство новостей.

Разработка позволить передавать энергию в островные, горные и северные районы Земли, а также на другие космические аппараты, чтобы наполнить их энергией.

Коэффициент полезного действия солнечной энергии в космосе значительно выше показателей на Земле. Эту энергию предполагается в виде лазерного луча с минимальной энергопотерей передавать на Землю.

Космическую станцию для передачи энергии планируют оборудовать управляющим устройством и разместить на солнечно-синхронных орбитах с наклонением 82, 90 и 98 градусов.