РИАМО - 7 янв. Сотрудники ГУ МЧС России по Московской области измерили среднюю толщину льда на водоемах региона. Опасными были признаны 12 водных объектов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.



Всего было обследовано 52 места массового выхода жителей на акватории. Согласно результатам замера, толщина льда варьируется от 0 до 50 см. В среднем лед на подмосковных водоемах имеет толщину равную 20 см.



Специалисты признали опасными для посещения 12 мест на водоемах в 11 городских округах. Там толщина льда неоднородна и находится в пределах менее 7 см.



Представляющими опасность были признаны участки на реке Дубна и Волга в городском округе Дубна, реке Сестра в Талдомском округе, реке Ока в Кашире, Луховицах, Озерах и Ступине, реке Москва в Коломне, Бронницах и Можайском округе, реке Ольховка в Раменском округе и реке Яуза в Мытищах.



В патрулировании водных объектов региона задействованы 56 единиц техники и 187 человек.