РИАМО - 7 янв. Один из трех пострадавших в ДТП, которое произошло на пересечении Лужнецкого проезда и улицы Хамовнический Вал, скончался от полученных травм. Он был пассажиром автомобиля Audi, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Информации о других пострадавших – водителе Audi и водителе автомобиля Geely – пока нет.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Geely. Он проигнорировал запрещающий сигнал светофора, выехал на перекресток и врезался в бок автомобиля Audi.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники столичной Госавтоинспекции. Обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.