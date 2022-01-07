РИАМО - 7 янв. Завершена экстренная видеоконференция глав МИД стран НАТО, посвященная взаимоотношениям с Россией. Перед Советом Россия-НАТО дипломаты призвали соблюдать дипломатические принципы в диалоге с Москвой, сообщает Газета.ru.

«Министры подчеркнули необходимость дипломатии, диалога и деэскалации», - сообщили в постоянном представительстве США при НАТО.

По словам дипломатов США, министерства внутренних дел стран НАТО «проявили единство» в вопросе «агрессии» России. Опасения у международного сообщества вызывают действия и планы РФ относительно Украины.

Слухи о возможном военном вторжении России в Украину и стали причиной экстренной конференции. На ней планировалось выработать единую стратегию ведения переговоров с РФ.