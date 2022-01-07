РИАМО - 7 янв. В аварии с двумя автомобилями на пересечении Лужнецкого проезда и улицы Хамовнический Вал пострадали 3 человека. На месте работают экстренные службы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки Geely, двигаясь по улице Хамовнический Вал, проехал на запрещающий сигнал светофора, выехал на перекресток и врезался в боковую часть автомобиля Audi.

Травмы получили 3 человека, по предварительной информации, один из них находится в тяжелом состоянии. Правоохранители проведут проверку обстоятельств произошедшего, в частности, специалисты установят, были ли автомобилисты пьяны в момент аварии.

Сейчас безопасность дорожного движения на месте ДТП обеспечивают сотрудники Госавтоинспекции.