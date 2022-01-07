РИАМО - 7 янв. С 1 января пассажиры всех подмосковных автобусов, в том числе на коммерческих маршрутах, могут воспользоваться льготами или получить скидки. Пассажиры могут сэкономить на проезде по «Стрелке» или же проехать бесплатно, используя социальную карту, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В регионе бесплатно воспользоваться общественным транспортом могут определенные категории жителей: пенсионеры, ветераны, инвалиды, дети-сироты, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, дети из многодетных семей и дети, которые получают пенсию по случаю потери кормильца.

Также дошкольники и студенты региона могут получить 50% скидку на проезде с 1 по 35 поездку и 99% скидку с 36 поездки по карте «Стрелка учащегося». По обычной же «Стрелке» скидка составит 7% за каждые 10 поездок и 35% – за 50 и более поездок.

Льготы и скидки на проезд на коммерческих маршрутах предоставляются в тех случаях, если начальный остановочный пункт маршрута расположен на территории Подмосковья. Если начальный остановочный пункт коммерческого маршрута находится в Москве, льгот и скидок не будет, такие маршруты относятся к компетенции столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Полный список коммерческих маршрутов общественного транспорта с предоставлением льгот и скидок опубликован на сайте Минтранса Подмосковья (mtdi.mosreg.ru). Кроме того, во всех автобусах, где предоставляются скидки и льготы, размещены соответствующие стикеры.

Если водитель автобуса отказывается принимать соцкарту, необходимо позвонить на горячую линию Минтранса региона по телефону 8(495)22-19-19, сообщить дату и время нарушения, номер маршрута, госномер транспортного средства и ФИО водителя. В случае сбоя оборудования или отказа водителя принимать социальные и транспортные карты, на которых есть денежные средства, проезд для пассажира бесплатный.

Соглашение о предоставлении льгот и скидок заключено с перевозчиками до 31 декабря 2022 с возможностью дальнейшего продления.

Отмечается, что сейчас бесплатный проезд на коммерческих маршрутах общественного транспорта Подмосковья предоставляется только для держателей социальных карт Московской области. В случае с социальной картой москвича льготы не положены.