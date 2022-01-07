РИАМО - 7 янв. ДТП с участием 2 машин произошло на пересечении улицы Хамовнический Вал и Лужнецкого проезда. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте дорожной аварии работают оперативные службы Москвы.

Сейчас из-за ДТП заняты 2 полосы на съезде с Лужнецкой эстакады и 2 полосы на улице Хамовнический Вал в сторону пересечения с Новодевичьей набережной.

Ранее в столице еще 2 автомобиля столкнулись на внешней стороне 71 км МКАД. Движение на участке полностью восстановили.