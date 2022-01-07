РИАМО - 7 янв. Герой России, бывший начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал Анатолий Квашнин умер от последствий коронавирусной инфекции. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам офицера, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава государства многие годы сотрудничал с Квашниным и высоко ценил его профессионализм. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российский лидер ценил геройский дух генерала.

Ранее сообщалось, что Квашнин проходил лечение вследствие заболевания коронавирусом. После резкого ухудшения здоровья он умер от инфаркта.

Информация о дате и месте похорон будет опубликована позднее.