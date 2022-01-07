РИАМО - 7 янв. Поэт и сценарист Александр Тимофеевский умер на 89-м году жизни после продолжительной болезни. Ему принадлежит авторство песни «Пусть бегут неуклюже», сообщает Nation News.

Тимофеевский родился 13 ноября 1933 года в Москве. В годы Великой Отечественной войны он жил в блокадном Ленинграде. После войны поступил на сценарный факультет ВГИК.

За свою жизнь Тимофеевский успел поработать над мультфильмами на студиях «Союзмультфильм», «Экран» и «Таджикфильм». Он является автором сценариев многих популярных советских мультфильмов.

За свой труд Александр Тимофеевский был удостоен ряда поэтических и литературных премий.