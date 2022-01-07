РИАМО - 7 янв. В результате ДТП у деревни Селково в Сергиево-Посадском городском округе один из водителей оказался зажат в авто металлическими конструкциями. Его смогли вызволить спасатели, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Авария произошла на региональной трассе Р-104. После лобового столкновения двух легковых машин один из водителей оказался заблокирован в салоне искореженными конструкциями. Прибывшие на место происшествия спасатели отключили аккумуляторы автомобиля, чтобы не допустить возгорания, и стабилизировали авто гидравлическим оборудованием.

«Зафиксировав пострадавшего на специальном щите, работники противопожарно-спасательной службы передали молодого человека сотрудникам скорой медицинской помощи. С подозрением на перелом бедра мужчина был госпитализирован», – сказал заместитель начальника части Александр Королев.

Другому водителию медпомощь была оказана на месте, ему госпитализация не потребовалась.