РИАМО - 7 янв. Супруга футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко предложила снять в России мораторий на смертную казнь. Своим мнением она поделилась с подписчиками в соцсетях после резонансного убийства ребенка в Костроме, сообщает Nation News.

По мнению модели, злоумышленников, совершивших подобное преступление, следует казнить, если их вина доказана, либо пожизненно лишать свободы. Кроме того, Костенко обратила внимание на недопустимость оставления маленьких детей без присмотра.

Ранее в Костроме были арестованы и заключены под стражу двое мужчин. Их обвиняют в похищении, изнасиловании и убийстве 5-летней девочки. Оба злоумышленника ранее были судимы.