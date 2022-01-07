РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 янв. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в пятницу принял участие в праздновании Рождества в Малаховке, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие состоялось в рамках фестиваля «Новогодние традиции» и программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

«С праздником, дорогие люберчане! С Рождеством Христовым! Сегодня в Малаховке люберчане и гости округа с песнями и хороводами, народными играми и колядками поздравляют друг друга со светлым праздником Рождества», – сказал Ружицкий.

Он пояснил, что все пришедшие стали участниками интерактивного представления. А самых маленьких гостей ждали горячий чай и сладкая выпечка.

«Дорогие люберчане! Приглашаю вас на наши праздничные мероприятия! Подробнее прочитать о них можно на сайте люберцы.рф, кликнув на соответствующий баннер. Пусть зима будет активной и яркой», – добавил Ружицкий.