РИАМО - 7 янв. Каток в городском округе Химки установил рекорд по разовой посещаемости. За один сеанс его посетило 218 человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

С начала 2022 года каток уже посетили более 10 тыс. местных жителей. В среднем гостями катка становятся 1,4 тыс. человек в сутки.

«Таких цифр не было ни в первом, ни во втором сезоне. Каток – настолько популярное развлечение, что в наш мастер-план развития «Зеленого каркаса» Химок мы включили еще как минимум 2 новых катка: в микрорайонах Левобережный и Сходня», – сказал первый замглавы администрации городского округа Дмитрий Кайгородов.

Посетители катка отмечают его доступность, хорошее освещение и музыкальное сопровождение, теплую раздевалку, прокат и заточку коньков.

«Наша цель – создание комфортной городской среды в каждом округе Подмосковья. Важно не только благоустраивать города, но и насыщать их различными удобствами и сервисами для жителей и гостей региона, создавать места для сезонного досуга», – подчеркнул министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.