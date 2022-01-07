РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 янв. Депутат Люберец, член «Единой России» Оксана Крамина приняла участие во Всероссийской акции «С Новым годом, ветеран!» и передала подарки 5 участникам Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

Поздравления с Новым годом и Рождеством от лица секретаря Московского областного отделения «Единой России» Игоря Брынцалова и партийного актива Люберец депутат передала Татьяне Белянской, Николаю Сметанину, Анатолию Петрову, Льву Решетову и Александру Жданову.

«Очень важно помнить о людях, которые подарили нашей Родине мирное небо над головой. Уже выросло не одно счастливое мирное поколение. Но рядом с нами есть и те, кто знают о войне не понаслышке. Я рада, что у меня есть прекрасная возможность еще раз поблагодарить ветеранов и поздравить их с праздниками», - сказала Крамина.

По ее словам, Татьяна Белянская в годы войны была санинструктором, вынесла с поля боя на своих руках десятки раненых солдат. Николай Сметанин служил в пехотных войсках автоматчиком и 2,5 года провел в боях.

«История каждого - уникальна, как написанная самой жизнью книга», - подчеркнула Крамина.

Она поблагодарила ветеранов за их подвиги, пожелала долгих лет жизни и передала памятные подарки и продуктовые наборы.

В рамках Всероссийской акции «С Новым годом, ветеран!» в Люберцах поздравили порядка 70 участников Великой Отечественной войны.