РИАМО - 7 янв. Площадь пожара в здании одноэтажного склада в городском округе Химки увеличилась до 2,7 тыс. кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре на складе продуктов и лакокрасочных изделий на улице Рабочей поступило в 14:05. Общая площадь строения составляет 5 тыс. кв. м. Площадь пожара выросла на 400 кв. м, когда огонь перекинулся на склад автоэмали.

К ликвидации возгорания привлекли 69 человек и 20 единиц техники. Они продолжают бороться с огнем.

Информации о пострадавших или погибших на пожаре не поступало.