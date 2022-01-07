РИАМО - 7 янв. Водитель «Газели» совершил наезд на женщину-пешехода на севере Москвы. От полученных травм пострадавшая скончалась, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

Трагедия произошла на улице Костякова у дома №8/6. Водитель сдавал назад при проведении разрузочно-погрузочных действий. Позади машины на тротуаре оказалась женщина. Она получила травмы, приведшие к смерти.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы и ГИБДД. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.