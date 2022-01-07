РИАМО - 7 янв. В столице и области в последние дни новогодних каникул не ожидается ни сильных морозов, ни метели. Небольшой снег пройдет в регионе только в воскресенье, сообщается на сайте «Метеовести».

В субботу температура воздуха будет держаться в районе минус 8-6 градусов, в воскресенье – минус 6-4 градусов. Такие значения характерны для российской зимы и близки к климатической норме, всего на пару градусов ниже средних значений.

В субботу в столице и Московской области сохранится «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Резких температурных контрастов не ожидается, тем не менее погода постепенно будет меняться в сторону похолодания. Уже к середине следующей недели морозы окрепнут, столбики термометров опустятся до минус 12 градусов.