РИАМО - 7 янв. Врач Анастасия Тараско заявила, что пристрастие к сладкому может свидетельствовать о нарушениях в работе организма. В частности, это может быть симптомом нехватки определенных микроэлементов, сообщает Федеральное агентство новостей.

По ее словам, сахаросодержащие продукты воспринимаются мозгом как нечто, что приносит удовольствие, ведь содержащаяся в них глюкоза легко и быстро усваивается организмом. При этом люди, налегающие на сладкое, часто страдают лишним весом и нехваткой микроэлементов.

Привычка есть сладкое формируется во взрослом возрасте, на это достаточно 3-4 недель.

Сдача анализов поможет определить, каких микроэлементов не хватает организму. Так можно будет скорректировать свою диету и начать пить назначенные специалистом витамины. Это не только поможет организму начать получать необходимые для него микроэлементы, но и в целом улучшит самочувствие и косвенно приведет к снижению веса.