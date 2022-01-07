РИАМО - 7 янв. Росгвардейцы обнаружили и вернули родителям потерявшуюся 6-летнюю девочку. Ребенок зашел в маршрутный автобус без сопровождения взрослых, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве.

Девочка потерялась на территории новой Москвы. Прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии опросили пассажиров, чтобы установить личность ребенка. Сама девочка была напугана и не смогла даже назвать собственное имя.

Один из пассажиров узнал ребенка, что помогло установить личность и местонахождение отца девочки. Когда правоохранители привезли ее в отдел полиции, там ее уже ждал встревоженный родитель. Как объяснил сам мужчина, ребенок потерялся во время прогулки.