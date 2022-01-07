РИАМО - 7 янв. В ночь с 6 на 7 января в столичном метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте проехались более 384 тыс. пассажиров. Режим работы городского транспорты был продлен для удобства жителей и гостей столицы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Пассажирами подземки и Московского центрального кольца стали свыше 274 тыс. человек с 22:00 до 02:00. На поездах МЦД к местам назначения добрались около 22 тыс. пассажиров, наземный транспорт выбрали более 88 тыс. человек.

«Наиболее востребованными станциями метрополитена стали «Охотный ряд» (10 тыс. пассажиров), «Площадь Революции» (почти 9 тыс.) и «Китай-город» (8 тыс.) — они расположены рядом с известными церквями и храмами», - рассказал заммэра Москвы, глава городского Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что в период праздников на всех городских маршрутах специалисты внимательно следят за соблюдением требований эпидбезопасности.

Отмечается, что многие пожилые пассажиры в рождественскую ночь использовали для проезда социальные карты, а значит они вакцинировались.