РИАМО - 7 янв. Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в спринтерской гонке на 10 км, прошедшей в рамках этапа Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает Газета.ru.

Этап стартовал в пятницу и продлится до 9 января включительно.

Российский спортсмен преодолел дистанцию за 27 мин. 0,8 сек., промахнувшись один раз. Серебро завоевал француз Эмильен Жаклен (+6,5 сек. к результату Логинова), на третьем месте расположился Стурла Холм Легрейд из Норвегии (+15,1 сек. к результату Логинова).

В спринте не принял участие еще один российский биатлонист - Эдуард Латыпов. Ранее его тест на Covid-19 оказался положительным. Спортсмен изолирован от остальной команды, чувствует он себя хорошо.