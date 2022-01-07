РИАМО - 7 янв. Еще одни переговоры надеется провести с российским лидером Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон. Во время пресс-конференции в Париже Макрон выразил надежду на то, что разговор состоится в ближайшее время, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава Франции напомнил, что за последние недели такие переговоры проводились уже дважды.

«И в ближайшие дни будет еще один разговор», — заявил Макрон.

Французский лидер также в позитивном ключе высказался по поводу идеи выстраивания диалога между Россией и США по ситуации с Украиной.