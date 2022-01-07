РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 янв. В пятницу в Королеве состоялся праздник «Рождественский переполох» для многодетных и малоимущих семей, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Мероприятие было организовано президентом благотворительного фонда «Лучик помощи» Юлией Аббакумовой при поддержке и содействии члена Общественной палаты Королев, члена Торгово-промышленной палаты, директора семейного клуба «Мультяшка» Юлии Секретаревой.

На празднике детей встречали Снегурочка, Фея, символ 2022 года Тигр и его помощники. Все сказочные герои вместе с детьми отправились на веселые приключения, где каждый смог поучаствовать в конкурсах, танцах, играх. Желающие могли сделать фото в специальной рождественской фотозоне. Детям раздали подарки и угощения, а для мам прошли мастер-класс и презентация косметики Atomy.

Мероприятие прошло с соблюдением антиковидных мер.