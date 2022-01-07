РИАМО - 7 янв. Чтобы привести себя в форму и начать правильно питаться, стоит перейти на интервальное голодание или интуитивное питание, сообщила РИАМО врач-диетолог Наталья Герасимова.

«Интуитивное питание заключается в том, что мы принимаем решение в соответствии с нашим внутренним сигналом», - рассказала Герасимова.

Она добавила, что суть такого питания заключается в удовлетворении физического голода, а не эмоционального. Если прислушиваться к желаниям своего организма, а не спонтанным желаниям разума, то получится уменьшить в рационе количество потребляемой пищи и, возможно, сбросить вес.

Интервальное же голодание заключается в чередовании периодов голодания и питания. В периоды голодания будет возникать не только ощущение голода, но также возможны слабость и быстрая утомляемость.

«Интервальное голодание противопоказано людям с сахарным диабетом, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, беременным и кормящим матерям, людям с заболеваниями нервной системы», - добавила диетолог.

Врач уточнила, что подобные виды голодания можно выбирать в зависимости от особенностей организма. Кому-то будет легче резко войти в такой режим, а кому-то — комфортнее перейти на него плавно. ​