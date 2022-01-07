РИАМО - 7 янв. Борт Магнитогорск – Москва благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево. По предварительной информации, у самолета отказал автопилот, сообщает ТАСС.

«Boieng 737, выполнявший рейс Магнитогорск – Москва, совершил посадку в Шереметьево с неисправным автопилотом», – рассказал источник агентства в авиационных службах.

Он уточнил, что в результате приземления никто из пассажиров и экипажа воздушного судна не пострадал.

В настоящее время в авиагавани Шереметьево задерживаются 11 рейсов, еще 4 – отменены.