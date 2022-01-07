РИАМО - 7 янв. После пробуждения человеку следует полежать в кровати и выполнить несколько потягивающих упражнений, а не резко вставать. Иначе можно нанести вред своему организму, сообщил врач-невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.

Резкий подъем из горизонтального положения в вертикальное создает мощную нагрузку на систему кровообращения. Чтобы не нанести вред своему организму, после пробуждения, находясь в постели, необходимо делать потягивающие упражнения и разминать мышцы.

«Обычно тянут пальцы ног, стопы к себе, можно потянуться в тазобедренных суставах, в коленях, выгнуть спину, запрокинуть руки, потянуть шею. После этого можно постепенно, без резких движений вставать», – отметил Орлов в эфире радио Sputnik.

Неожиданный подъем с кровати может привести к ортостатическому коллапсу, то есть резкой потере давления и оттоку крови из головного мозга. Из-за этого могут возникнуть головокружение и потеря равновесия. В некоторых случаях человек может потерять сознание.

По словам Орлова, потягивающие упражнения в постели не заменяют полноценную зарядку, а подготавливают к ней. Движения при потягивании должны быть плавными, без болевых ощущений, особых усилий и нагрузки. Так можно подготовить себя к физической активности и стимулировать кровообращение.