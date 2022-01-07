РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 янв. Во Дворце культуры «Балашиха» в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» прошла ежегодная благотворительная новогодняя елка для детей сотрудников, ветеранов силовых структур и правоохранительных органов, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Мероприятие было организовано при поддержке члена Общественного совета при МУ МВД России «Балашихинское» Сергея Сафронова. Перед началом праздника Сафронов вместе с сотрудниками полиции поздравил с Новым годом маленьких гостей, пожелав им хорошего настроения, исполнения самых заветных желаний и веры в новогодние чудеса.

Артисты подготовили красочное и захватывающее представление «Алиса в заколдованном королевстве», которое не оставило равнодушными ребят.

В завершение мероприятия присутствующие поучаствовали в хороводе вокруг праздничной елки, получили сладкие подарки и сделали памятное фото.