РИАМО - 7 янв. В здании одноэтажного склада в городском округе Химки произошло возгорание. Внутри строения находятся продукты питания и магазин лакокрасочных материалов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 14:05. Для тушения пожара направлено 52 человека и 16 единиц техники. Сейчас они работают на месте происшествия.

Здание имеет панельное строение и металлическую кровлю по деревянной обрешетке. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

В случае возникновения пожара следует незамедлительно сообщить о возгорании по телефону доверия 8(498) 505-41-70 или по телефону спасения - 112.