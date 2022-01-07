РИАМО - 7 янв. В Дмитровском городском округе произошел пожар в хозпостройке. На тушение возгорания ушло почти 4 часа, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС 7 января в 01:17. Воспламенение возникло в хозпостройке в деревне Удино.

К тушению пожара привлекли 11 человек и 3 единицы техники. Они смогли справиться с огнем к 05:10. В пожаре никто не пострадал.

В случае возникновения пожара следует незамедлительно звонить по телефону доверия ГУ МЧС России 8-(498)-505-41-70, а также по телефону спасения - 112.