РИАМО - 7 янв. Нарушения санитарно-эпидемиологических мер выявили во время проверки в магазине «Атак» в Северо-Западном округе столицы. Теперь торговой точке может грозить закрытие на срок до 90 суток, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

«Объединением в ходе мониторинга соблюдения объектами торговли режима повышенной готовности были выявлены нарушения в магазине «Атак», который расположен по адресу: улица Тушинская, 16. Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты», - рассказал Михайлов.

Кроме того, в помещении магазина были отмечены случаи ношения масок на подбородке.

За такие нарушения предусмотрены штрафы в размере 300 тыс. рублей. Если станет известно, что из-за этих нарушений кто-то пострадал, магазину придется выплатить штраф до 1 млн рублей или приостановить деятельность до 90 суток.