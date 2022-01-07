РИАМО - 7 янв. В столице на смежном межрегиональном маршруте 609 запущено тестирование нового приложения «СберТройка» для оплаты билетов по системе Tap-to-phone. Оно позволяет использовать смартфон вместо валидатора, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Водитель в приложении на своем смартфоне может выбрать количество билетов и способ оплаты – банковскую карту или транспортную карту «Тройка». После этого пассажиру достаточно приложить карту к этому смартфону, и оплата пройдет. На экране появится QR-код — это ссылка на чек об оплате. Каждая транзакция защищена.

«Такой способ контроля и оплаты проезда особенно актуален для перевозчиков, транспорт которых не оснащен валидаторами, а оплата проезда только у контролеров. Это полностью российская разработка», - рассказал заммэра Москвы, глава городского Дептранса Максим Ликсутов.

Он выразил уверенность, что приложение будет востребовано у перевозчиков.

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