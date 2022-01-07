РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 янв. В городском округе Люберцы определили победителей турнира по футболу «Рождественский мяч-2022» среди детских команд, а также выбрали лучших игроков и тренера, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

На малом поле стадиона «Искра» 6 января состоялся турнир по футболу «Рождественский мяч-2022» среди детских команд 2012 г. р. В турнире приняли участие 4 команды.

«Победителем турнира стала команда «Спартак» (Ухта, тренер - Иван Миронов). Второе место заняли воспитанники футбольной спортивной школы «Звезда» Люберец (тренер - Дмитрий Соловьев), на третьем почетном месте - команда «Труд» из Малаховки (тренер - Дмитрий Кураксин)», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что лучшие игроки команд были награждены призами, медалями, грамотами и ценными подарками. Команды, занявшие призовые места, - кубками, дипломами и медалями.

«Лучшими игроками турнира стали: Никита Федоренко («Труд»), Дима Грибовский («Звезда»), Арсен Идрисов («Спартак») и Андрей Шерстнев (ФК «Малаховка»). Лучшим тренером признан Дмитрий Кураксин», - добавил Ружицкий.