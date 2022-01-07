РИАМО - 7 янв. Свыше 30 бригад энергетиков контролируют работу праздничной иллюминации в Москве. Они осуществляют мониторинг качества новогоднего и рождественского освещения круглосуточно, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

К зимним праздникам в Москве установили и обустроили свыше 4 тыс. световых декоративных конструкций и более 1 тыс. искусственных елей. За работой и исправностью всех элементов освещения объемно-декоративных конструкций следят специалисты АО «ОЭК».

В случае обнаружения механических повреждений, неисправностей светодиодных элементов и других неполадок специалисты более 30 бригад устраняют нарушения. В этом им круглосуточно помогает центр управления сетями АО «ОЭК».