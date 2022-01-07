РИАМО - 7 янв. В пятницу днем в столичных аэропортах отменен или задерживается 51 авиарейс. Наиболее значительно изменилось расписание рейсов в Домодедове, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

В аэропорту Домодедово задержано 19 рейсов, еще 3 были отменены. Во Внукове задержали 10 авиарейсов, а 4 отменили.

Также задерживаются 9 рейсов из аэропорта Шереметьево, еще 4 были отменены. В подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен авиарейсов не наблюдается.

Данные о задержке или отмене рейса поступают от авиакомпаний и обслуживающих аэропорт организаций непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Ранее на фоне массовых беспорядков в Казахстане авиакомпания «Аэрофлот» прекратила продажу билетов в республику. Продажа билетов приостановлена на 2 недели.