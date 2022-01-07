РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 янв. Жителей Балашихи приглашают на яркое шоу огня и света в народном стиле, оно состоится в пятницу в 17:30 в Пестовском парке, сообщается в Instagram-аккаунте парка.

«В этот рождественский вечер посетителей парка ждет целая феерия пламени, юмора и праздничной атмосферы, которую создадут The Best Show в своем шоу по мотивам любимой всеми комедии «Иван Васильевич меняет профессию». К нам на праздник заглянет царь Иван Грозный (очень приятно, царь), и уж точно никто не удержится от того, чтобы станцевать под «Вдруг как в сказке скрипнула дверь», - говорится в сообщении.

В парке жителей округа ждет по-настоящему рождественская атмосфера русского веселья, которая передаст всю широту души.

Детская анимация начнется в 17:00, огненное шоу - в 17:30.