РИАМО - 7 янв. На рождественских богослужениях и праздничных мероприятиях в России охрану общественного порядка обеспечивали 41,4 тыс. полицейских, сообщается на сайте «МВД медиа».

Вместе с сотрудниками полиции безопасность граждан обеспечивали росгвардейцы, представители ЧОП, народные дружинники и казаки.

«Для профилактики правонарушений полицейские провели комплексные обследования помещений и территорий, на которых были организованы мероприятия. Возле православных храмов и монастырей дежурили сотрудники ГИБДД, которые обеспечивали безопасность дорожного движения», – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители продолжат обеспечивать общественный порядок на праздничных мероприятиях до их окончания.

Всего участниками рождественских богослужений стали 1,4 млн человек в 5,9 тыс. населенных пунктов страны.