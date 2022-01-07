РИАМО - 7 янв. Парки Подмосковья подготовлены для активного зимнего отдыха жителей и гостей региона. На выбор представлены катки, лыжные трассы, горки и другие места для сезонного досуга, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В Московской области идет активная работа не только по благоустройству городов, но и по их насыщению удобствами и сервисами для комфортного пребывания жителей и гостей.

«Это особенно актуально зимой. Мы стараемся, чтобы каждый из жителей имел возможность провести свободное время с интересом и пользой для себя и своего здоровья», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Покататься на коньках в Подмосковье можно на 46 катках. Площадки организованы в парках Малевича и «Раздолье» Одинцовского городского округа, на Центральной площади в Домодедове, в сквере «Юбилейный» в Химках и в других городских округах.

В парках и лесах региона обустроены 90 лыжных трасс. Они пролегают в том числе в Пестовском парке в Балашихе, в Томилинском лесопарке в Люберцах, на Габовской лыжне в Дмитровском округе.

Также в регионе были установлены 60 горок, где можно покататься на тюбингах, «ватрушках» и ледянках. Для этого обустроены площадки в Центральном парке Богородского округа, в Сестрорецком парке в Клину, в Мытищинском лесопарке.

Согреться и подкрепиться между активностями можно в 698 кафе и точках питания в подмосковных парках.

Топ‑10 лыжных трасс Московского региона: где кататься на лыжах зимой 2021–2022>>