РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 янв. В минувшем году жителям городского округа Люберцы вернули более 5 млн рублей переплат за отопление и горячее водоснабжение, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

«Почти 97 млн рублей переплат за жилищно-коммунальные услуги вернули жителям Подмосковья по результатам проверок Госжилинспекции Московской области в 2021 году. Надзорное ведомство провело 1010 связанных с начислениями проверок и выдало 485 предписаний в 37 муниципалитетах. Жителям городского округа Люберцы вернули 5,2 млн рублей переплат за отопление и горячее водоснабжение», – отметила руководитель ведомства Ольга Федина.

Она подчеркнула, что никто не застрахован от ошибок в расчетах.

«Но у нас есть инструменты, с помощью которых эти ошибки можно устранить. Доказательство тому 97 млн рублей переплат, которые вернулись в прошедшем году жителям Подмосковья. И если вы обнаружили в своих платежках какое-то несоответствие, можете обращаться в управляющую компанию. УК обязана сверить начисления по первому требованию собственников. Если этого не происходит, на помощь придет областная ГЖИ. Мы готовы защищать права жителей Подмосковья», - пояснила Федина.

Обратиться в надзорное ведомство можно как обычным письмом по адресу: Одинцовский г. о., с/п Барвихинское, д. Раздоры, 1-й км Рублево-Успенского шоссе, д. 1А, так и в электронном формате - через портал ГИС ЖКХ (с подтвержденным аккаунтом на портале госуслуг) или официальный сайт подмосковной Госжилинспекции (https://gzhi.mosreg.ru/).