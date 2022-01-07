РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 янв. Водителей городского округа Люберцы призывают не совершать обгоны и не выезжать на полосу встречного движения, а также соблюдать скоростной режим, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Дорожные службы Подмосковья продолжают работу по ликвидации прошедшего снегопада, в связи с чем автомобилистов просят не совершать обгоны и не выезжать на полосу встречного движения.

Водителям напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции до впереди идущего автомобиля. В этом году уже произошло более 20 ДТП, в том числе с пострадавшими, связанных с выездом на полосу встречного движения или с превышением скоростного режима и несоблюдением дистанции. Необходимо соблюдать ПДД и не терять бдительность за рулем.

По всей Московской области ежедневно проходят рейды по выявлению водителей в состоянии опьянения. Прежде чем садиться за руль в нетрезвом состоянии, необходимо подумать о возможных последствиях.