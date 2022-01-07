РИАМО - 7 янв. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников от лица депутатов столичного парламента поздравил москвичей с Рождеством Христовым. Он пожелал жителям города здоровья, мира, душевного спокойствия, гармонии и позитивных свершений, сообщает пресс-служба Мосгордумы.

«Светлые дни Рождества Христова – время добрых дел и духовного очищения. Этот светлый праздник обращает нас к вековым традициям, символизирует обновление, согласие, мир, возрождение к новой жизни, наполняя наши сердца добром, любовью и милосердием», - сказал Шапошников.

Он отметил, что Рождество – праздник, который принято отмечать с родными и друзьями. В этот день люди делятся радостью, подводят итоги года и оставляют все плохое в прошлом.

Ранее жителей столицы с Рождеством поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он пожелал москвичам здоровья и большого счастья. В городе праздник отметили без происшествий.