РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 янв. Глава Люберец Владимир Ружицкий поздравил жителей городского округа с Рождеством, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Он принял участие в праздничном богослужении в храме Преображения Господня в Люберцах. Службу провел благочинный Люберецкого округа Вячеслав Новак.

«Христос родился! Славим Его! С праздником вас - с Рождеством Христовым! Этот светлый день начинает год - пусть рождественский свет не покидает ваши сердца, а тепло святочных дней согревает в трудные минуты! Пусть любовь и благодать, которые вы дарите близким, приумножатся и вернутся вам вдвойне! С праздником вас! Со светлым днем Рождества», - сказал Ружицкий.