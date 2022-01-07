РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 янв. В парке «Наташинские пруды» Люберец в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» 8 января состоится музыкально-развлекательная программа «Снеговик-2022», сообщили в МУ «Люберецкие парки».

Программа стартует в 12:00 в парке «Наташинские пруды» (ул. Митрофанова, 21Б) в рамках фестиваля «Новогодние традиции». Посетителей парка приглашают поучаствовать в зимних забавах, поиграть и потанцевать с Дедом Морозом под музыку от DJ «Снеговик Морковкин» и посмотреть на дефиле снеговиков».

Также в этот день будет работать резиденция Деда Мороза. Желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению новогоднего подарка или елочной игрушки.