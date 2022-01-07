РИАМО - 7 янв. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил жителей региона с Рождеством Христовым и пожелал им здоровья, благополучия и всего самого доброго.

«Это время благих помыслов и добрых поступков, заботы о близких и незнакомых людях, нуждающихся в нашей помощи. Пусть свет этого праздника всегда сопровождает вас, придает уверенность в своих силах, дарит радость и надежду», - написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее жителей региона с праздником поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что этот день нужно праздновать с близкими и любимыми людьми.

Рождественские богослужения прошли более чем в 500 храмах Подмосковья. Для жителей в праздничную ночь продлили работу транспорта, увеличили количество автобусов и сократили интервалы между рейсами.