РИАМО - 7 янв. В Рождество в храме Святого равноапостольного великого князя Владимира в Балашихе состоялось праздничное богослужение, рождественскую службу провел настоятель храма протоиерей Максим Беликов, сообщает пресс-служба Росгвардии.

В праздник светлого Рождества в храме было особенно многолюдно. На всенощную службу в главный храм Росгвардии пришли военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии, их родные и близкие, а также жители Балашихи.

У храма был оборудован рождественский вертеп, символизирующий место, в котором родился Христос. С окончанием службы к иконе Рождества Христова была торжественно вынесена зажженная свеча как символ Вифлеемской звезды.

Протоиерей Максим Беликов зачитал прихожанам рождественское послание Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и обратился к ним с праздничной проповедью. Он отметил, что минувший год запомнится всем непростыми испытаниями, которые показали хрупкость и уязвимость современного мира.

В своем поздравлении настоятель храма пожелал всем мира, добра и семейного благополучия.

Рождество Христово - второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник, установленный в честь рождения Иисуса Христа. В ночь на Рождество в храмах прошли торжественные богослужения.