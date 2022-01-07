РИАМО - 7 янв. В столичном Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко умер бывший начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал Анатолий Квашнин, сообщает Газета.ru.

Из-за коронавирусной инфекции состояние генерала ухудшалось. После резкого ухудшения самочувствия Анатолий Квашнин умер от инфаркта.

В 1994 году Анатолий Квашнин возглавил Объединенную группировку войск в Чеченской Республике, в феврале 1995 года будучи генерал-полковником возглавил войска Северо-Кавказского военного округа. С 1997 по 2004 годы он руководил Генеральным штабом Вооруженных сил РФ.

С сентября 2004 года Анатолий Квашнин имел статус полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе.